"Tenemos que trabajar en una verdadera unidad"

¿Se refiere a Darío Martínez y Marcelo Zúñiga?

Claro. Se debe definir una estrategia clara y que no se rompa la unidad que habíamos logrado.

¿Y quién garantizaría esa unidad?

No lo sé, es un tema que hay que conversarlo con todas las fuerzas políticas que integran el espacio.

Darío Martínez habló de su intención de ir por un lugar en el Senado. ¿Cómo toma eso?

A todos los compañeros les asiste el derecho a tener todas las apetencias que quieran. Yo creo que como militantes hay que adoptar el ejemplo de Cristina, dejando ambiciones personales en pos del conjunto y ver lo que más conviene a todos y no a mi grupo o sector.

¿En eso también se incluye usted?

Obviamente, todo debemos pensar de esa manera.

¿Lo van a definir en las PASO?

Se irá viendo, hay que ir conversando y charlando. El 22 de junio tenemos la fecha tope. Del mismo modo que logramos hacer el frente, donde para mi gusto hubo dirigentes que demoraron la decisión y terminamos haciendo todo a las apuradas, con operaciones de todo tipo, lo hicimos. Por eso tengo confianza en llegar otra vez a un acuerdo y ofrecerle a Cristina una alternativa única.

¿Y en cuanto a las candidaturas para la ciudad?

Eso lo deben definir las autoridades locales.

¿Usted no se va a meter en esa discusión?

Daré mi opinión si me la piden pero no lo voy a hacer de manera pública.

¿Marcelo Zúñiga es el candidato natural?

Hay varios, no descarto a ninguno, pero es una responsabilidad de los dirigentes locales.

¿Manteniendo el frente que se hizo a nivel provincial?

Mi idea es que sí, que hay que mantenerlo.

¿Por qué cree que el peronismo no pudo ganar las elecciones a gobernador?

Es una realidad que se da con partidos provinciales fuertes, sucedió también en Río Negro y en otras provincias, donde a las fuerzas nacionales le cuesta resolver ese dilema. Es para seguir trabajando sin perder nuestra identidad.

Debemos tener inteligencia para llevarle soluciones y no problemas a Cristina”.

“Hoy hay presos políticos y no tengo ninguna duda de que Cristina es inocente”

Parrilli defendió a Cristina Fernández de las acusaciones que hoy la tienen frente a Tribunales. “No tengo absolutamente ninguna duda de que es inocente, está armado y le han negado pruebas. Yo estoy convencido de que este tribunal tiene la sentencia hecha para condenar a Cristina, la van a perseguir, van a intentar cualquier cosa”, dijo el ex funcionario nacional. “Hoy hay presos políticos, lo que no significa que no se investigue. Si hubo hechos de corrupción, que se paguen, pero a mí me acusaron de narcotraficante, de terrorista y poco menos de pedófilo. Y todas esas causas se van cayendo, como este juicio contra la ex presidenta por la obra pública”, señaló.

Respecto de la candidatura de Cristina como vice en la fórmula con Alberto Fernández, analizó que fue “una decisión estratégica, que refleja una gran generosidad de su parte y una visión que pocos tienen”, y criticó al actual gobierno. “Ha generado una violencia inusitada contra opositores, que empezó con nosotros, pero que después siguió con todos”, dijo.

