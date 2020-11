Tenía 40 denuncias de su ex: cayó por golpearla a ella y a su hijo

Un hombre que tenía 40 denuncias de su ex mujer por violencia de género (amenazas, golpes y hasta tentativa de femicidios), fue detenido en el partido Vicente López acusado de haber violado la perimetral y de haber golpeado nuevamente a la víctima y a su hijo. Se trata de José Luis Zanocco, quien en las últimas horas fue apresado por efectivos de la comisaría 2da. de Florida, y luego de que ayer su ex pareja, Úrsula Castro Huebner, reclamara públicamente a la Justicia su detención.

Fuentes judiciales informaron a Télam que, en la nueva causa, Zanocco quedó imputado y será indagado en las próximas horas por dos hechos de “desobediencia” (por violar la prohibición de acercamiento que tenía sobre Huebner y su hijo), y dos hechos de “lesiones” (por golpear a ambos), en el caso de ella “agravadas por violencia de género”.

ojo morado.jpg La víctima había hecho 40 denuncias por violencia de género contra su ex pareja.

Según explicó ayer a la prensa la propia víctima y su abogado, Andrés Bonicalzi, el último episodio comenzó el 29 de septiembre, cuando la justicia le ordenó a Zanocco una exclusión de hogar por tres meses y una restricción de acercamiento a la casa de 300 metros y de 100 metros respecto de Huebner, de su hijo llamado Nataniel y de la novia de él. De acuerdo con la nueva denuncia, hace pocos días Zanocco había violado la perimetral agrediendo físicamente a Nataniel, y, luego, ingresó al hogar y también golpeó a Úrsula.

detenido.jpg El violento fue detenido luego de romper la perimetral y golpear a la víctima y a su hijo.

"Estoy aterrada porque tengo a toda mi familia en peligro, estoy segura que me va a matar no tengo ni la menor duda, a mi hijo, a mi nuera, hasta amenazó a mi abogado”, dijo ayer Úrsula en una de las notas que dio a un canal de noticias. Los investigadores judiciales admitieron que la mujer ya había realizado varias denuncias en contra de su ex marido, pero explicaron que en muchas de esas causas -incluso alguna llegó a juicio oral-, la mujer se retractó, desistió de seguir acusando a Zanocco y por eso continuaba en libertad.

