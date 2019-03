Según indicó el jefe de la Unidad Cuarta, Osvaldo Huanque, la policía llegó hasta el lugar y se encuentran dialogando con las familias para poder encontrar una salida al conflicto sin necesidad de utilizar la fuerza.

En diálogo con LM Cipolletti, uno de los usurpadores, Camilos Díaz, dijo que esta mañana llegaron al lugar con la intensión de instalarse y no moverse. Cerca del mediodía llegó un cordón policial y patrulleros y bloquearon los caminos de acceso para que no ingresen materiales, ni comida.

“Somos 27 familias, todos con hijos chicos. Yo estoy acá con mi beba de 4 meses, y llegamos a esta instancia porque estamos hace meses pidiendo acceder a una vivienda o un terreno y no tenemos respuestas. También hay mujeres solas y hasta una chica en silla de ruedas. Yo soy albañil y con lo que cobro apenas me alcanza para comer. Tuve que mudarme a lo de mi suegra porque no llegó a pagar un alquiler”, expresó el joven de 20 años.

El Fiscal Martín Pezzetta llegó hasta el lugar a pedirle que se retiren e intenten solucionar el conflicto con las autoridades municipales.

“Nos bloquearon los caminos y no nos dejan pasar agua ni comida. No nos vamos a mover de acá, porque estamos decididos. Nos amenazaron que si no nos íbamos van a desalojar”, contó el joven.

La toma denominada “La Lucha” se encuentra ubicada en el ingreso hacia el río Negro conocido como el acceso Mastrocola. Aseguran que el lugar está abandonado y que es utilizado como basurero.