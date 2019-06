Tensión en Melipal: una vecinal baleada y un barrio asustado por "conocido" delincuente

“Estábamos pintando los canastos del barrio y de repente aparece este muchacho, completamente dado vuelta, y me golpea, pero por nada, porque no había intercambiado palabras. Es ahí cuando tenemos una pelea y cuando se va me dice ‘te voy a dar un tiro’. Después de esto nos metemos a la vecinal y sorpresivamente empezamos a escuchar tiros. Fueron al menos cinco, uno pegó en los carteles”, resumió a LU5 el presidente de la comisión vecinal.

“Lo agarraron durante la madrugada porque salió a comprar cerveza como si nada hubiese pasado. Cuando lo detienen llevaba un chaleco antibalas y una granada. Pero lamentablemente las fiscales del caso ya lo liberaron y en una hora sale. En el hospital, en donde está con custodia, lo están desintoxicando. Para colmo vive frente a la vecina”, explicó Sánchez, un tanto afligido por la situación.

Si bien el presidente de la vecinal señaló que no tiene miedo porque desde hace 20 años es “común” que haya tiroteos en ese sector, contó que todo lo vivido lo pone “nervioso” porque tiene dos hijas.

“No tenemos miedo porque es normal que haya tiroteos, a tal punto que ya ni los confundimos con los petardos. En el barrio se agarran a tiro desde que tengo 15 años, y hoy tengo 39. Mataron a una chica a dos cuadras de la vecina, hace dos o tres años. El problema es que nadie denuncia. Ahora se conoció porque ocurrió en la vecinal, que es un espacio público. Yo no tengo miedo, pero tengo dos hijas, por lo que estoy custodiado”, manifestó Sánchez.

El procedimiento lo realizó personal de la Comisaría 21 del Melipal Pablo Godoy

“Hoy hablé con Gustavo Pereyra de Seguridad y vamos a hacer una reunión para marcar el perímetro del barrio. También me llamó el ministro (Mariano) Gaido para decirme que cuente con él. Pero las fiscales están equivocas, no puede largar a una persona así”, siguió indignado por la situación.

Por último, Sánchez reveló que durante el verano vivieron otro episodio violento con esta persona. En ese momento, se llevaba adelante una colonia de vacaciones. “Durante las colonias de vacaciones este tipo se agarra a toscasos con otro y los nenes asustados se suben al colectivo. Llega el móvil de la policía y se los llevaron detenidos. A partir de ahí le dije que no vaya más y parece que quedó dolido”.

Por su parte, el director de Seguridad de la Policía, comisario Roberto Bello, agregó que durante la detención del hombre -que es conocido en el ambiente delictivo- lesionó a dos efectivos policiales. “Durante la madrugada fue encontrado en Huilén y Lago Larilafquen. Al momento de ser identificado, él se resistió. Tras ser reducido, previo a lesionar a dos efectivos, fue llevado a la comisaría 21”, declaró.

“Ahora están en el hospital Heller porque estaba muy exaltado. En el momento de la demora se encontraba bajo los efectos de algún estupefaciente, estaba muy exaltado. Actualmente la fiscalía determinó que una vez que sea dado de alta sea liberado”, dijo el funcionario policial en declaraciones radiales.

