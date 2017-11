Estados Unidos

“Estoy conmocionado y entristecido por las acusaciones de la señora Schuman. Melissa nunca me expresó mientras estábamos juntos o en otro momento que cualquier cosa que hicimos no fue consensuada. Seguimos grabando una canción y tocando juntos, y siempre fui respetuoso”, expresó Nick Carter en un comunicado, luego de que la ex integrante del grupo Dream denunciara públicamente que el cantante de Backstreet Boys abusó sexualmente de ella cuando tenía 18 años y él 22.