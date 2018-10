Tevez: "Quiero ganar la Copa y hacer feliz a la gente de Boca"

“Sigo soñando, si no, ya estaría en mi casa disfrutando a la familia”, resumió el ídolo sobre su ilusión de obtener la Copa.

Bancó al neuquino

“Si antes Boca era la mitad más uno, ahora es la mitad más once millones que hay en Bolivia. Me han apoyado mucho desde mi país. La gente está contenta porque he llegado a un club tan grande como este”, afirmó el nuevo arquero de Boca, Carlos Lampe, en su presentación en el club. Lampe, que llegó a la institución para jugar lo que resta de la Copa Libertadores, confesó que debe “ir paso a paso” para ganarse un puesto en referencia a la competencia con Agustín Rossi. “Si me toca estar daré lo mejor de mí, en beneficio del club y del objetivo”, declaró.