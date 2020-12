The Crown: Gran Bretaña insiste en que Netflix aclare que la serie es una ficción

El secretario de Estado de Medios de Comunicación británico, John Whittingdale , hizo una segunda petición a Netflix para que aclaren que The Crown no está basada en hechos reales y es una ficción acerca de la vida de la familia real.

"Es una maravillosa obra de ficción, pero como otras producciones televisivas, Netflix debería ser muy claro desde el principio que solo es eso y nada más" , expresó Oliver Dowden, en diálogo con el diario británico The Mail.

The Crown estrenó su cuarta temporada el 15 de noviembre

"Temo que una generación de espectadores que no vivió estos eventos pueda confundir la ficción con los hechos", agregó el ministro refiriéndose a los seguidores de The Crown que constantemente usan sus redes sociales para relacionar los acontecimientos de la serie con los aspectos conocidos de la familia real.

The Crown ha dado de qué hablar dentro y fuera de la corona británica

Pese a la petición de Oliver Dowden, Netflix se negó a poner un aviso al principio de los capítulos del seriado y aseguró que es sabido que la producción es una ficción.

“Siempre hemos presentado 'The Crown' como un drama y confiamos plenamente en que nuestros socios comprenden que es un trabajo de ficción, basado en gran medida en acontecimientos históricos. Por lo tanto, no tenemos planes y no vemos necesidad de incluir una advertencia”, indicó Netflix en un comunicado remitido a los medios, en aquel momento.

Antes de que Oliver Dowden anunciara la petición que hará a Netflix para que aclaren que el seriado no está basado en la vida real, el exsecretario de prensa de la corona, Dickie Arbiter, criticó a la producción por “tomarse una licencia dramática y llevarla al extremo” y dejar a “Carlos y Camilla como los villanos”.