The Crown hace enfurecer al príncipe Carlos

El tan esperado estreno de la cuarta temporada de The Crown , tiene feliz a muchos, pero de acuerdo a los amigos cercanos del heredero al trono, el príncipe Carlos está muy molesto con la mala imagen que reflejan de él y su relación con Diana en la serie más exitosa de Netflix .

Pese a que la historia de la familia real es muy conocida, podrías descubrir cosas que no conocías sobre la vida del hijo de la reina Isabel II y su ex esposa, Diana de Gales, en la serie The Crown.