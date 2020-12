Un portavoz de la compañía de entretenimiento hizo frente a los comentarios emitidos por Oliver Dowden en relación a The Crown .

"Es una obra de ficción bellamente producida, pero como otras producciones televisivas, Netflix debería ser muy claro desde el principio que solo es eso y nada más. Sin esta aclaración, temo que una generación de espectadores que no vivió estos eventos pueda confundir la ficción con la realidad", sentenció al citado medio británico.

Ahora, un representante de Netflix, fijó posición ante la petición pública de Oliver Dowden en la revista estadounidense Variety.

"Siempre hemos presentado The Crown como un drama, y tenemos plena confianza en que nuestros miembros entienden que es una obra de ficción que se basa en general en acontecimientos históricos. Como resultado no tenemos planes, y no vemos la necesidad, de agregar una exención de responsabilidad", indicó.

The Crown 1.jpg The Crown: Netflix responde a la petición de ministro británico

Cabe destacar que la cuarta temporada de la serie se estrenó en la plataforma de streaming a mediados de noviembre.

The Crown se traslada en su nuevo ciclo a los años 80, época marcada por la llegada a la monarquía de la princesa Diana de Gales.

De acuerdo al diario USA Today, el seriado, protagonizada ahora por Oliva Colman como Isabel II, trata cada vez menos sobre la Reina y más sobre su entorno.

“El cuarto ciclo tiene éxito por los personajes de Diana (interpretada por Emma Corrin) y Margaret Thatcher (Gillian Anderson), quienes se integran en el reparto y se roban el show”, afirma el medio.

El diario también destaca cómo el creador de la producción, Peter Morgan, es capaz de utilizar ambos personajes como símbolos más amplios para el continuo choque de la monarquía en la modernidad.