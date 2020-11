The Mandalorian: todo lo que debés saber sobre la serie

Disney Plus es la nueva plataforma de streaming que estará disponible en Latinoamérica a partir de este martes 17 de noviembre. El servicio digitar buscar posicionarse en un mercado dominado por Netflix, Amazon Prime Video y hasta HBO GO. Por ello, una de sus apuestas más fuertes es The Mandalorian, una serie del universo de Star Wars que ha captado la atención tanto de los críticos como del público en general.