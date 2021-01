The Wall Street Journal asegura que Argentina es campo de pruebas para la Sputnik V

El 24 de diciembre llegó el primer cargamento de las vacunas Sputnik V (300.000) a la Argentina e iban a ser aplicadas en los trabajadores de la salud que tienen el mayor riesgo de contagios con coronavirus por razones obvias. Ahora, hace pocos días, un nuevo cargamento con 300.000 doses más arribó al país para completar el tratamiento de las personas ya vacunadas. Pero, Argentina ha sido muy criticada en medios internacionales por ser el segundo país del mundo (después de Rusia) en aplicar tantas dosis de la vacuna Sputnik entre sus habitantes. The New York Times y The Wall Street Journal, dos grandes medios de Estados Unidos han sido los que más se han pronunciado en contra de los acuerdos entre Fernández y Putin.