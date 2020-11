The Weeknd canta en español en nuevo remix de Maluma

Embed

Los fanáticos, tanto del canadiense The Weeknd como el colombiano Maluma, no pueden más de la emoción con el nuevo tema juntos.

Maluma expresó también su alegría por el logro juntos: "Siempre he admirado a The Weeknd, así que se siente como un sueño hecho realidad haber colaborado con él. Él le dio otro flow y cantó en español y en inglés, lo cual es impresionante".

El nuevo video de Maluma con The Weeknd está dirigido por el aclamado director de clips musicales de música urbana, Jessy Terreno. El rodaje se llevo a cabo en la ciudad norteamericana de Los Ángeles, en Estados Unidos, con ambos cantantes presentes.

The Weeknd es uno de los artistas que atesora la mayor cantidad de nominaciones en los American Music Awards (AMA) del próximo 22 de noviembre.

El cantante nació el Ontario, Canadá, el 16 de febrero de 1990. The Weeknd es conocido por éxitos como Call Out My Name y Blinding Lights.

Saltó a la fama en el año 2010 por subir canciones a la plataforma de YouTube. Al año siguiente publicó tres mixtapes de nueve pistas cada uno y en 2012 lanzó su primer trabajo recopilatorio titulado Trilogy.

Su álbum debut llegó en 2013, llamado Kiss Land. Ha ganado tres Premios Grammy. En 2016, su tercer álbum Starboy alcanzó el número uno en el Billboard Hot 100.

Ha colaborado con reconocidos artistas como Ariana Grande y sus temas han sido cortina de grandes producciones como 50 Sombras de Grey.