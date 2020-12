La serie The Witcher sigue generando expectativas en sus seguidores, a pesar de que su segunda temporada aún no tiene fecha de estreno.

“Ciri tendrá una extraordinaria evolución como personaje, en el que la frágil princesa fugitiva de la tanda uno se transforma en una segura y valiente guerrera”, comentaron al portal especializado Collider.

“En esta continuación, Ciri enfrenta serios desafíos mientras se centra en su rol como una combatiente con poderes mágicos, moldeada a imagen y semejanza de su figura paternal, Geralt de Rivia”, agregan.

Ciri es interpretada en la serie por la actriz británica Freya Allan, de 19 años, quien cuenta con participaciones especiales en producciones como Into The Badlands y War of The Worlds.

Este año también formó parte de la miniserie The Third Day, protagonizada por Jude Law, Katherine Waterston, Emily Watson y Naomie Harris, entre otros. En este proyecto dio vida a Kail.

The Witcher 1.jpg The Witcher 2: Ciri tendrá que enfrentar grandes desafíos

Una línea temporal

The Witcher es una adaptación de la serie literaria de fantasía del escritor Andrzej Sapkowski, que ya había sido versionada en los videojuegos homónimos.

La producción apostó en la primera entrega por múltiples líneas de tiempo para desarrollar una historia que convergía al final. Sin embargo, el nuevo ciclo dejará eso de lado para simplificar la trama y explorar los orígenes de Geralt de Rivia, presentar el cambio de Ciri y mostrar el regreso de Yennefer de Vengerberg, luego de su sacrificio en la Batalla de Sodden Hill.