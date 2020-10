The Witcher: cambios en el reparto por el coronavirus

La segunda temporada de The Witcher se está grabando actualmente y su producción tuvo problemas por la pandemia de coronavirus . La producción de la serie protagonizada por Henry Cavill para Netflix tuvo que cambiar, a última hora, un actor fichado, y no lo pudo hacer por el virus que produce el Covid-19.

Me rompe el corazón, por supuesto, pero me siento contento y agradecido por los días que pude pasar en el set de rodaje a principios de año. Me rompe el corazón, por supuesto, pero me siento contento y agradecido por los días que pude pasar en el set de rodaje a principios de año.

Así comenzó diciendo el actor Thue Ersted Rasmussen en su cuenta de Instagram, y luego continuó explicando: "Todo el mundo estaba extremadamente comprometido y apasionado con el proyecto y fue una experiencia verdaderamente inspiradora”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Thue Rasmussen (@thuerasmussen) el 5 de Mar de 2020 a las 7:36 PST

Además, el actor indicó que ahora verá la serie The Witcher como "un fanboy en lugar de un brujo”. Vale la pena destacar que el problema no fue que contrajo el virus pandémico, sino que los cambios en el calendario de grabación le impiden seguir adelante con este personaje, por otros contratos previos que había firmado.

Por otra parte, se conoció que el encargado de ocupar su lugar en la serie de Netflix es Basil Eidenbenz, quien ya se incorporó al rodaje de la segunda temporada el pasado 17 de agosto, cuando se pudo retomar el proyecto con cierta normalidad.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Basil Eidenbenz (@basil_eidenbenz) el 10 de Sep de 2019 a las 9:07 PDT

The Witcher estrenó su primera temporada mediante Netflix en diciembre de 2019, y ahora esperan por la próxima entrega, la cual estaría disponible hasta 2021.