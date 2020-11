"The Witcher": imágenes del detrás de cámara de la temporada 2

Al igual que ocurrió con muchas series, el rodaje de la segunda temporada de The Witcher se paralizó a causa de la pandemia, pero a diferencia de otras producciones de Netflix , la historia de drama y fantasía oscura creada por Lauren Schmidt Hissrich no fue cancelada.

Sin embargo, noticias como esta pueden ayudar a calmar ¿o aumentar? las ansias de los fans del seriado de Lauren Schmidt Hissrich. Y es que Just Jared, sitio dedicado a noticias de entretenimiento y fotos paparazzi publicó unas imágenes del tras cámara de la tira.

En la primera fotografía del rodaje de la serie de Netflix se ve a Ciri caminando sobre unas rocas con el bosque de fondo y un ojo ensangrentado. Mientras que en la segunda, aparece cabalgando junto a Yennefer. Aunque se desconoce el contexto de las imágenes, no sorprende ver juntos a estos personajes, pues en los libros Geralt de Rivia se comunica con Yennefer para que ayude a la princesa a controlar sus poderes mágicos.

Lo que se desconoce y descubriremos en la segunda temporada de The Witcher es cómo hará el equipo creativo encabezado por Lauren Schmidt Hissrich, quien también funge como productora, para ensamblar la historia en su adaptación audiovisual.

Hasta ahora se desconoce la fecha estimada de estreno de la temporada 2 del seriado de Netflix, sin embargo, se espera que sea en el año 2021, pues vale recordar que además de esta segunda entrega se confirmó que se habrá una precuela titulada The Witcher: Nightmare of the Wolf, la cual será protagonizada por Vesemir, el mentor de Geralt.

En esta producción ambientada muchos años antes de los acontecimientos en los que se desarrolla la serie, Henry Cavill no tendrá niguna participación. Además de la precuela The Witcher: Nightmare of the Wolf, también se The Witcher: Blood Origin, un spin off de acción real.