The Witcher incluye en su elenco a actor del videojuego

The Witcher estrenará su segunda temporada en 2021

The Witcher se prepara para su segunda temporada en Netflix y ha hecho un nuevo fichaje.

Según Redanian Intelligence, The Witcher acaba de contratar al actor Alastair Parker para un papel no revelado. Parker tuvo un papel destacado en The Witcher 3: Wild Hunt como Carlo Varese, más conocido como Cleaver, en la tercera entrega del videojuego del que se desprende la serie.