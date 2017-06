Tiene 16 años y creó un sensor que mide la contaminación

El invento pertenece al joven Alejandro Poós, alumno de 4° año de la orientación electromecánica de la Escuela Técnica Nº 35 General Don José de San Martín de la localidad entrerriana de Crespo, y se llama Sharp Uno. Busca ser una herramienta económica y de disponibilidad técnica permanente para contribuir a que el Estado haga frente a la contaminación.

Según explicó Poós, las diferencias entre su invento y los que ya existen en el mercado son el precio y la disponibilidad: mientras que los que se pueden comprar, que no abundan, tienen un precio de entre 2000 y 2500 dólares, el joven afirma que el suyo se fabrica con 1900 pesos (unos 120 dólares). El adolescente mostró su prototipo en la 2ª Feria Internacional del Ambiente y en la 5ª Feria Local EcoCiencia Concordia 2017, donde recibió la máxima distinción por su investigación. Así obtuvo el pase para participar el año próximo en la Feria Científica de la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología de Guadalajara, México.

Su investigación empezó “porque los vecinos de Crespo se quejan de que el aire está contaminado y no están a gusto en la ciudad, y a raíz de eso me vi en la necesidad de al menos responder a sus preguntas. Y cuando empecé a buscar la información, tenía que hacer mediciones y advertí que no hay herramientas para responder lo que necesitan. Crespo es una ciudad que creció y que tiene en el centro un enclave industrial, por eso queríamos determinar la calidad del ambiente a través de un método simple”, agregó.

Sin embargo, en el lugar hay un solo sensor que es para medir gases y material particulado (polvillo), pero al ser el único no está disponible y muchas veces no está calibrado. Esa dificultad en acceder al sensor llevó a Poós a trabajar en la fabricación de uno propio para suplantarlo. “Pero en las redes no encontramos información, así que fue todo ensayo y error”, contó.

En base a su investigación, se pudo detectar que en el área central de Crespo hay más partículas que en las afueras, y que hay mayor cantidad durante los días de semana respecto de los fines de semana. Su dispositivo cuenta con “un sensor óptico que lo que hace es medir cuántas partículas hay en el aire y, de acuerdo con un cálculo matemático, saca la cantidad de partículas que, a su vez, se miden en miligramos y en metros cúbicos y que se vuelcan en un archivo de texto que se puede guardar en cualquier tarjeta que arroja un histórico”.

Para su futura experiencia en la feria mexicana, Alejandro piensa en algo todavía más innovador. “Puede ser una interfaz de cuatro sensores: además del material particulado, medir metano, dióxido de carbono, dióxido de azufre y gas natural”, contó.

En la realización de este proyecto intervino como tutora la docente Valeria Viola, quien recordó que el trabajo “surgió fuera de clase, en el marco de otro evento, en una charla sobre los intereses que Alejandro tenía. Fue una motivación personal que pude acompañar y que ojalá sirva para que otros chicos se motiven a participar, porque se gana en el proceso mismo de la participación, más allá de los resultados”, sostuvo.

u$s 120: Con ese dinero se puede fabricar este invento. Otros similares cuestan u$s 2500.

México: En 2018, en Guadalajara, Poós mostrará su invento en la Feria de Ciencias.

Ojalá que sirva para que otros se animen a participar: se gana con el proceso, más allá del resultado”. Valeria Viola. Tutora del proyecto

Financiamiento para mejorarlo

El próximo paso que se propone el creador de Sharp Uno es buscar financiamiento para “replicar el sensor y que todos lo puedan tener”, desea el Alejandro Poós. Además, quiere perfeccionar su prototipo, “calibrarlo con otros sensores y agregarle un sistema que mejore el reflujo de viento y pueda brindar datos más importantes, además de un módulo que pueda enviar toda la información como archivo de texto”.