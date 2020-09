Tienen cuatrillizos después de adoptar a 4 hermanitos

Maxine y Jake Young jamás imaginaron la sorpresa que el destino le tenía preparada. Y es que tras varios años intentando tener hijos sin éxito, hoy son padres de nueve niños. Una hazaña que lograron en apenas tres años. Esta pareja estadounidense, residente en Pensilvania, acaba de comenzar una nueva vida tras convertirse en una familia con 9 hijos después del nacimiento de sus cuatrillizos el mes pasado. En diciembre Maxine se enteró de que estaba embarazada, pero no solo de un bebé, sino de cuatro.

"No pensé que podía quedar embarazada sin hacerme una fecundación in vitro (FIV), tal y como hice previamente con mi hijo", contó Maxine. "Recuerdo que envié a Jake un mensaje de texto y le dije ‘¡Dios mío!’", añadió la joven madre. La paternidad llegó a la vida de esta pareja de forma abrupta. En 2017, los Young recibieron una llamada de emergencia para que se convirtieran en el hogar de acogida de cuatro hermanos: un niño de 4 años, dos niñas de 3 un recién nacido. "Tuvimos que recogerlos en muy pocas horas", cuenta Maxine al mismo tiempo que recuerda que "no tuvieron nueve meses para prepararse" para ser padres.