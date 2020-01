"Tilín", el guardavidas que dibuja en sus ratos libres

Es el caso de Héctor Daniel Gallardo, un joven de 38 años que borró su nombre de pequeño cuando un amigo, Hugo Molina, le puso de apodo "Tilín". Creció con ese simpático nombre y hoy todo el pueblo lo conoce con ese apodo.

Y con esa fuerza de vocación pasó de ser un militar de reserva a ser guardavidas en Mariano Moreno y un prolífero dibujante en las horas en las que desarrolla el ocio. "De chico siempre me llamaron la atención esas fuerzas de seguridad que usaban uniforme o que desfilaban", contó Tilín. Así que guiándose de alguna manera por esos deseos de niño ingresó al RIM 10 de Covunco como soldado voluntario.

Permaneció 6 años en esa histórica unidad (2003-2009). "En el regimiento estaba en la Sección Morteros Pesados y tuve la suerte de acompañar como Auxiliar de Sala de Armas al VGM Oscar Fernández. Fue y es un orgullo haber trabajado con él", relató.

"He aprendido mucho, a valorar los bienes y las vidas. Uno de afuera lo ve sencillo pero no es así. A veces la profesión te presenta duras batallas, como cuando hace muy poco fuimos a cubrir una accidente camino a Las Lajas y por desgracia a una de las víctimas que me tocó sacar desde adentro del auto siniestrado era un amigo", recordó con con mucho dolor.

Tilín hoy también es guardavidas en la pileta del balneario municipal de Mariano Moreno. Está como encargado de esa actividad, al frente de cinco personas.

"Nos encargamos del mantenimiento y de la seguridad del natatorio. Somos todos conscientes de que nos han dado una tremenda responsabilidad y queremos estar a la altura de las circunstancias", comentó. Además, dijo que sabe que cuenta con un plus que lo puede ayudar en algún momento a solucionar alguna eventualidad que pudiera suceder.

"Hace unos días lamentablemente un niño perdió la vida en el río, así que reuní a los chicos y les dije que su trabajo es de responsalidad y atención porque un simple descuido puede convertir una alegría en tragedia en pocos segundos", acotó Tilín.

El hombre es un eximio dibujante, pinta cuadros y hace murales entre otras cosas. Aprendió de su hermano y hoy con orgullo lleva una vida relajada, más allá de su trabajo que, por momentos, tiene una dura faceta.

Tilín es muy histriónico y le gusta mucho colaborar en eventos benéficos para niños. Se disfraza de payaso, hace de mimo y maneja títeres y marionetas. "Me gusta ser medio artista", cuenta con una sonrisa.

Animar eventos para la infancia

