Tinelli es el nuevo diablo de la iglesia

“Uno de los símbolos arquetípicos de la decadencia cultural argentina es, según mi opinión, el programa del señor Tinelli, aunque alcance marcas altísimas en el rating de la vulgaridad”, describió el religioso en una carta que publicó el diario El Día de La Plata.

Entendiendo que su opinión atraería la atención de los medios, Aguer aprovechó y, a su modo de ver el ciclo del Cabezón, detalló: “Soy consciente de la impopularidad de mi afirmación, pero la necesidad de alertar se impone. Entre otras ‘lindezas’, se presenta risueñamente en ese espectáculo, la crónica actualizada, como si fuera lo más natural del mundo, de la fornicación, el concubinato o el adulterio de los protagonistas del mundo de la farándula”.

Por último, el arzobispo le pidió al conductor que deje de utilizar la expresión “por Dios”, ya que para él es un pecado pronunciar en vano ese nombre. “Aunque suene odioso o parezca demodé, tengo que sentenciar: es un mal ejemplo; todo de una impudicia desvergonzada. Quizá alguien podría sugerirle al poderoso animador que, por lo menos, no repita continuamente la frase ‘por Dios’, aunque para él no signifique nada. Pienso en el segundo mandamiento de la ley judía y cristiana: ‘No pronunciarás en vano el nombre del Señor, tu Dios, porque él no dejará sin castigo al que lo pronuncie en vano’”, detalló el religioso, y finalizó con un rotundo mensaje y un gran enojo: “Dios no tiene nada que ver con lo que allí (por Showmatch) se muestra”.

Considerándose católico, el ex jefe de Ideas del Sur por el momento no hizo ninguna referencia a la postura de monseñor Héctor Aguer.

SIEMPRE EN CONTRA

Monseñor Aguer es una de las figuras religiosas más cuestionadas del país por distintos motivos. La lista es larga y allí aparecen críticas al divorcio por considerarlo causa de los femicidios, al reparto de preservativos por “corrupción sexual”, a las prácticas de meditación y yoga porque se oponen al Viejo y Nuevo Testamento, y a la ley de la provincia de Buenos Aires que obliga a hablar de 30 mil desaparecidos porque lo considera “un número mágico”, entre otras temáticas.

Twitter, con el Cabezón

Muchos se pronunciaron a favor de Marcelo. “Póngase a trabajar y deje de criticar y juzgar. Como católica le digo: si no salen de sus comodidades, poco van a lograr”, fue uno de los mensajes.