El conductor contó cómo se dio la reunión con el economista al señalar: "Era una charla que teníamos pautada desde diciembre. Roberto Lavagna me invitó a desayunar a su casa pero no pudimos coordinar. Quedamos en encontrarnos para hablar sobre la actualidad".

La semana pasada el cabezón había dicho en una entrevista que Lavagna le parece una "persona sensata". "Me gustaría ver las ganas que él tiene. Es una persona que ha logrado salir de dificultades. Es un tipo potable", agregó en esa oportunidad.

No obstante, el mandamás de Laflia reconoció que también le gustan otras figuras políticas de cara a las elecciones de octubre. "Massa me gusta también, Cambiemos también tiene buenos candidatos", expresó y añadió: "En la medida que no salgamos de la grieta, Macri y Cristina estamos complicados".

Uno de los dirigentes que facilitó el acercamiento entre ambos fue Eduardo "Bali" Bucca, intendente de la Bolívar natal de Tinelli que tiene una relación fluida con el diputado nacional Marco Lavagna, hijo del ex ministro de Néstor Kirchner.

Según consignó Infobae el almuerzo comenzó con burrata y jamón crudo, vino "Fede" de la bodega del anfitrión, y una charla sobre los errores que cometió el gobierno en donde ambos coincidieron. El conductor manifestó que sentía que Cambiemos se equivocó en "cerrarse en todo, en no buscar consensos y en aplicar un plan de ajuste".

Además puso sobre la mesa el tema de la preocupante inflación, el aumento del desempleo, las tasas que "están por las nubes", el índice de pobreza y la falta de inversiones genuinas.

"No veo una apuesta en cultura, educación y ciencia. Todo es achique y más achique", advirtió la figura de El Trece.

En tanto, Lavagna asintió y aportó números que grafican el escenario complejo que tiene el gobierno nacional por delante.

Ambos se comprometieron a volver a reunirse en las próximas semanas. A Tinelli le atrae la visión política y económica de Lavagna. "Es una persona de consenso que quiere salir de la grieta-valoró el fin de semana ante un grupo de amigos-. Mauricio Macriy Cristina Fernández de Kirchner, en cambio la fomentan", concluyó.

En diálogo con Luis Majul (CNN) Tinelli aclaró que nunca los dio por derrotados en las próximas elecciones a Mauricio Macri y Cristina Kirchner, aunque tengan el "boleto picado". "Cómo voy a minimizar lo que puede ser la figura del presidente Macri. No sé cómo se lo contaron a ellos ni me importa mucho. Si tengo que ser crítico lo seré y si tengo que ser elogioso también. Esta grieta nos metió a todos, le sirve a muy pocos -a dos personas- y el país está inmerso en una crisis económica social y política muy fuerte, no hay consensos y cada vez nos encerramos más".

"Cristina, más allá de no hablar yo y no tener relación personal, me parece que es la líder opositora. Líder por naturaleza. Te puede gustar o no, corrupción, no corrupción, las causas… Pero independientemente de eso es la líder opositora. Uno no puede subestimar eso", completó.