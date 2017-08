"Toda la vida me tapé porque tengo mambos con mi flacura"

Buenos aires.- El viernes el jurado fue muy duro con los puntajes en el inicio del reguetón romántico en el “Bailando”. Melina Lezcano terminó llorando acusada por Pampita por el vestuario que lució en la gala. Sin embargo, bajo el “camisón” que le criticaron hay otra historia que la cantante reveló en Los ángeles de la mañana: “Yo tengo ciertos mambos con mi cuerpo; de chica sufrí mucho el tema de la flacura, toda la vida me tapé. En la escuela me decían desnutrida, patas de tero. Yo usaba la pollera larguísima”. “El camisón no sé dónde estaba porque Marcelo (Tinelli) lo revoleó. Vamos a hablar con la gente de vestuario para ver qué hacemos”, comentó sobre la chance de ir al duelo. Además, Melina contó que, en un momento, se llevó la mano a la entrepierna como parte de la coreografía: “No me sentía cómoda. Me daba cosa estar ‘entangada’”.