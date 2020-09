Todo junto es basura, separado un recurso: un día entero para reciclar

“Todo junto es basura, separado un recurso”, es uno de los lemas que guía a las organizaciones ambientales dedicadas a concientizar sobre la importancia de reciclar. Es que muchos emprendimientos hacen sus propios productos usando materia prima que, para otras personas, podría ser basura. Un ejemplo es el de Victoria Monti, una de las integrantes de Re-Accionar, que aprovecha las latas de arvejas o choclo para su emprendimiento de cactus, las pone en condiciones y las usa como macetas. Por esto, los elementos que se junten el sábado serán distribuidos en función de las necesidades que conozcan de cada emprendedor de la ciudad.

En menor escala y de forma virtual, funciona cotidianamente el grupo de Facebook “Recicladores del Alto Valle”. Los ofrecimientos son diversos: “Tengo retazos de tela, ¿a alguien le sirve?”, “Estoy por tirar bidones de agua, ¿quién los quiere?”, “Tengo botellas de vidrio, las entrego a quien las necesite”. Y así con infinidad de elementos.

La agrupación a la que pertenece Victoria está conformada recién hace un mes en Neuquén. Se trata de vecinos y vecinas motivadas por la conciencia ambiental y que, de a poco, organizarán diversas actividades de colectas. “La idea es motivar a la gente a que empiece a separar sus residuos y que entienda que tienen valor y lo que para él es un residuo, a otro le sirve”, señaló Victoria, también estudiante de Saneamiento y Protección Ambiental en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo).

“Siento que como sociedad hacemos un montón de cosas mal. Como sociedad y los gobiernos de turno, el que sea, porque todo lo que es residuos es lo que menos importa, nunca se tienen en cuenta y me parece que es un tema re importante”, agregó.

Otra de las integrantes, Cindy Montero, explicó que la organización surgió “porque estábamos todos con la misma inquietud”. Si bien la primera actividad grande será este sábado, en coincidencia con el Día de la Limpieza, “la idea es seguir trabajando para que no sea solo un día de reciclado sino trabajar todo el año”.

También planteó la necesidad de trabajar en conjunto con la Municipalidad y el Gobierno provincial “para que realmente se reciclen los secos y húmedos”. La mujer, quien es maestra mayor de obras y también una de las referentes de Vamos a Hacerlo Argentina Limpia, señaló que la separación de residuos domiciliaria en la capital neuquina no tiene los efectos que quisieran ya que no todo el material es reciclado en el Complejo Ambiental Neuquén (CAN). Cindy dijo que la mayoría de los residuos son “compactados por los camiones” y que sólo una mínima parte es utilizada por el CAN para su reciclado.

“Es un día para las personas que no están concientizando cómo consumen sus plásticos, vidrios o latas. Es necesaria la educación todos los años porque lo que queremos es que no vaya todo el material plástico, vidrio o telgopor a la tierra, porque eso tarda muchísimos años en degradarse”, sostuvo Cindy.

Los puntos de acopio de este sábado 19 de septiembre para llevar los distintos materiales secos y limpios (papel, cartón, latas, vidrio, plásticos, ecoenvases, tetra pak, pilas, telgopor) son:

-Barrio San Lorenzo. Casilda 630

-Barrio Huiliches. Bar Oid mortales. Belgrano 3437

-Barrio Confluencia. Correntoso 835

-Barrio Confluencia. Comisión vecinal. Correntoso y Cerro Catedral

-Barrio Confluencia. Aluminé 615

-Barrio Alta Barda. Las Mutisias y Las Hortensias, atrás del jardín de infantes n° 10

-Barrio La Sirena. Chimehuin 635

-Barrio Municipal. Sargento Cabral 1500 esquina Peñaloza. Asociación 8 de noviembre

-Plottier. Plaza Loteo Alberdi IV

Además de esta jornada especial por el Día de la Limpieza, durante todo septiembre y octubre la organización realiza una campaña de acopio de papeles y cartones. Lo que junten, lo venderán a la Recicladora Alto Valle y el dinero obtenido lo destinarán a cuchas para perros callejeros. En ese caso, los puntos de recolección se pueden consultar a través de las redes sociales de Re-Accionar.

