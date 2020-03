Todo lo que tenés que saber del coronavirus en videos explicativos

View this post on Instagram

Elena Senís, investigadora en el Instituto barcelonés de Oncología Vall d’Hebron, ha grabado un vídeo para explicar cómo funcionan los tests de diagnóstico del coronavirus. Se trata de la prueba más efectiva para detectar si una persona tiene esta enfermedad. Aporta resultados en cuatro horas y es muy sencilla de realizar, puesto que la muestra se obtiene con el frotado de la cavidad bucal del paciente. Además, el test indica si el enfermo tiene mucha o poca cantidad del virus, como explica Senís en el vídeo