Andrés Gallardo, infectólogo: "Si el 60% hiciera caso, el coronavirus podría frenarse"

El especialista dijo que es crucial la higiene y el autoaislamiento, mientras aseguró que la ciudadanía no debe tener miedo al nuevo virus, sino cuidado para evitar su propagación.

—¿Es razonable tenerles miedo a estas situaciones?

En Neuquén no hay ningún caso confirmado de coronavirus. Todos los casos sospechosos se fueron descartando. Hay algunos que todavía están esperando los resultados de los análisis para definir si tienen o no coronavirus. No hay que tener miedo bajo ninguna circunstancia. Lo que hay que tener es cuidado y respetar las indicaciones que está dando el Gobierno. Si el 60% de la gente cumpliera con lo que se está indicando, esto hasta podría frenarse.

—La responsabilidad social...

Exactamente. Es respetar las indicaciones. Si se aplica en los tiempos que estamos, la posibilidad de la epidemia se puede aplanar mucho. Si esto se dispara, se pasa a la etapa de mitigación. Es decir que el daño sea lo menor posible. Ahora estamos todos alertas buscando el caso probable que se lo aísla, se lo estudia y la idea es frenar en ese mínimo grupo de contactos para que no salga de ahí. Si esto no logra controlarse y empieza a haber circulación comunitaria, corremos el riesgo de lo que pasó en Italia.

—¿Está de acuerdo con las restricciones que se aplicaron?

En el comité de crisis de la universidad, que yo integro, ya el domingo, antes de que salieran las indicaciones del Gobierno, ya habíamos decidido cerrar la actividad presencial docente en las aulas.

—¿La mejor recomendación es quedarse en la casa?

Sí. Todo el que pueda hacer el trabajo desde la casa, que se quede en la casa. Pero quedarse no es invitar a los amigos y pasarla todos juntos. Desgraciadamente, hubo una cola de autos yendo a Monte Hermoso. Eso es patético. Uno ve esa foto y dice: “La gente no entendió nada”. Y realmente es una lástima, porque si esto no se logra frenar en tres semanas se espera un disparo de los casos.

—¿Es un virus muy complejo?

No. Todos tuvimos coronavirus en algún momento. Los resfríos comunes que tuvimos de chicos muchos fueron coronavirus. Lo que tiene distinto este es que es un virus nuevo. Es un virus que estaba entre los animales y afectaba solo a los animales. Este logró hacer ese cambio. Pasó de un animal a un humano y logró encontrar la forma de que la transmisión interhumana ocurra. Es comparable con la gripe. Es un virus que siempre circula entre nosotros, pero el mismo virus se autolimita. A las dos o tres semanas pierde potencia. Este virus, no. Además, la gripe contagia 1 a 1. Y este contagia 1 a 3. Por eso es la explosión exponencial cuando se dispara la epidemia.

—¿Con el agua y el jabón alcanza?

Con eso solo alcanza. Esto de salir desesperado a comprar alcohol en gel no tiene ningún sentido. El alcohol en gel es necesario para la gente que tiene una dinámica de acción o actuación distinta o que no tiene la accesibilidad para lavarse las manos en ese momento, como un empleado de comercio o de farmacia. Comprar alcohol en gel para tener en la casa no tiene ningún sentido.

—En el caso de que se dispare el virus, ¿hay infraestructura sanitaria que alcance?

Si no se controlan estas cosas, puede llegar a infectarse el 60% de la población. El 60% de 40 millones son 24 millones de habitantes. Si de esos 24 millones hay una mortalidad del 1%, son 240.000 personas. Ningún país del mundo tiene capacidad para tener esa cantidad de respiradores. Por eso Italia está superada, por más que sea un país del primer mundo con toda la infraestructura. Por eso la prohibición de circular.

—¿El único tratamiento para una persona infectada siempre es el respirador?

Al 80% de la gente no le pasa nada. Esto es para el paciente grave. Es más, hay muchos que son asintomáticos o poco asintomáticos. Los que más complicaciones tienen son aquellos que tienen enfermedades previas. En el margen de edad entre los 15 y los 65 años, la mortalidad está en el 0,2%.

—¿Hay algún cuidado especial con los niños o los bebés?

En los 180.000 casos que hubo en el mundo, no hay ningún muerto menor a los 10 años. Se demostró que sí hubo infecciones en chicos, pero no hubo muertos.

