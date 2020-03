Todos los controles que hacen las fuerzas de seguridad para evitar que rompan la cuarentena

La Fiscalía Federal N°2 y el Juzgado Federal N° 2 de Neuquén, a cargo del Juez Gustavo Villanueva, coordinan las fuerzas de seguridad en la provincia.

Una de ellas es Gendarmería Nacional (Agrupación XII “Comahue”), que cumple con el control vehicular desde el 18 de marzo. Los controles se intensificaron a partir del sábado en las rutas nacionales (22; 231; 234; 237; 242 y 40) y en zonas urbanas y rurales de Neuquén capital, Plaza Huincul y Cutral Co.

Solo el domingo, en Neuquén capital se iniciaron 19 causas penales, resultando involucradas un total de 23 personas –que fueron demoradas- y secuestrados 16 vehículos.

En Centenario se iniciaron 16 causas penales, resultando involucradas 24 personas –que fueron demoradas- y secuestraron 17 vehículos, por incumplir con la cuarentena.

La Prefectura Naval realiza controles preventivos en las zonas aledañas a los ríos, en el Paseo de la Costa, la Villa Marí Menuco y Villa El Chocón. Ayer hubo cinco procedimientos por los delitos mencionados, que involucraron a 10 personas -fueron demoradas para su identificación y luego trasladadas a su domicilio para cumplir el aislamiento obligatorio por la pandemia de coornavirus-. Además, se secuestraron dos vehículos y una embarcación.

La Policía de Seguridad Aeroportuaria está trabajando en conjunto con personal de la Comisaría 12 de la Policía de la Provincia de Neuquén en el ingreso del aeropuerto de Neuquén. Allí controlan a todas las personas que ingresan al aeropuerto para abordar el vuelo especial de Aerolíneas Argentinas que diariamente llega a la capital. Se está controlando que los pasajeros que vayan a abordar dicho vuelo se encuentren exceptuados del aislamiento social obligatorio. En cuanto a los pasajeros que arriban en ese vuelo, personal del servicio de emergencia del aeropuerto (empresa privada EMERGER) está controlando que se encuentren asintomáticas. Además, personal de PSA está haciendo controles en la zona urbana cercana al Aeropuerto, a fin de identificar a personas y vehículos que estén violando la DNU297/2020.

La Delegación Neuquén de Policía Federal dispuso recorridas de móviles identificables con el fin inmediato de instruir a la población respecto a medidas en vigencia por la Emergencia Sanitaria. Recorren diferentes barrios de la ciudad de Neuquén, y ciudades aledañas (San Lorenzo Norte y Sur, Villa Ceferino, principalmente el oeste de la ciudad), reproduciendo en forma constante el mensaje de prevención ordenado por el Ministerio de Seguridad. Pese a que muchos cumplen la consigna y la cuarentena, los agentes aseguran que otros no han tomado conciencia aún de la gravedad de la pandemia, rompen el aislamiento y se les abren causas penales. Ayer ocurrió eso con siete personas que no poseían justificación para su permanencia en los lugares, incumpliendo con ello el decreto del Poder Ejecutivo. Luego fueron acompañaron a sus domicilios, donde deberán cumplir con su aislamiento. No hubo secuestros de vehículos ni detenciones.

LEÉ MÁS

Para Merlo la restricción horaria sirve para concientizar y evita el Estado de Sitio

Las fuerzas detuvieron a 90 vivos por salir sin motivo