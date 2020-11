Tom Ellis comparte este maravilloso talento con su hija

Pero al parecer es uno de estos hobbies es uno de los que comparte con su querido padre. Y es precisamente la música. La que la Nora Ellis interpreta brillantemente bien sea cantando o tocando piano, tal y como lo hace su papá en Lucifer.

Nora tiene una cuenta en Instagram en la que tiene pocas imágenes pero cuenta con un video intepretando la canción de Los Miserables, On my own, que es su favorita según cuenta ella misma en el post y una de las más intensas del musical adaptado a partir de la novela de Victor Hugo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nora (@noraellism)

Nora Ellis también cuenta con un canal de Youtube en el que también cuelga los videos de las versiones que intepreta. Allí se encuentr una versión que hizo de Shallow, la canción de A star is born, de Lady Gaga y el clásico de Frank Sinatra, Fly me to the moon.

Embed

De tal palo, tal astilla

Para Tom Ellis la música no es un terriotorio inexplorado y aunque en sus trabajos previos no había tenido episodios musicales tan destacados siendo Lucifer Morningstar nos ha delitado en varios episodios interpretando algunos clásicos de la música como Creep, de Radiohead; Eternal Flame de The Bangles y I will survive de Gloria Gaynor.

Embed

Y en la segunda parte de la quinta temporada nos divertiremos viendo a Lucifer, Chloe, Ella y Dan intrepretando uno de los clásicos del rock más reconcidos de Queen, Another one bites the dust. Según se vió en un teaser compartido por DC Comics y que los fanáticos esperan con ansías para ver uno de los episodios y los momentos musicales más grandes de Lucifer.