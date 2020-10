Tom Ellis confesó lo que sintió cuando cancelaron Lucifer 

Acababa de terminar una entrevista en vivo para un canal muy conocido y llegó la llamada. Sentí que el mundo se me desmoronaba cuando me enteré Acababa de terminar una entrevista en vivo para un canal muy conocido y llegó la llamada. Sentí que el mundo se me desmoronaba cuando me enteré

Así destacó Tom Ellis respecto a cómo se sintió cuando le confirmaron que Lucifer no había sido renovada para una cuarta temporada en FOX. Sin embargo, lo que no se esperaban era que Netflix reviviera la producción y firmaran un contrato de dos temporadas.

Es así como Lucifer pasó a tener una cuarta y quinta temporada, y dado a que se incrementaron los fanáticos de las aventuras del diablo en Los Ángeles, su renovación resultó tan exitosa que se confirmó una sexta entrega de la serie para darle un buen final al personaje.

Sin lugar a dudas, los fanáticos fueron un catalizador para que la plataforma de streaming rescatara la serie de Tom Ellis de la catalogada "cancelación injusta". Las reacciones de esta noticia, las peticiones de los "lucifans" para salvar a Lucifer, llamaron la atención de Netflix, y ahora ha cosechado un nuevo éxito, que no supo capitalizar FOX en su momento.