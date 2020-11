Tom Ellis dijo que no quiere volver a ser el protagonista de la serie de Netflix, Lucifer, después que la serie finalice en la sexta temporada tal y como estaba anunciado. "Sé que no quiero hacerlo más. Principalmente porque quiero saber que estamos terminando y porque me lo he pasado muy bien", dijo el diablo más delicioso de la televisión en una entrevista que recién concedió a un medio británico.