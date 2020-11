Tom Ellis: nuevos capítulos de Lucifer se retrasan

En este sentido, el showrunner de Lucifer, Joe Henderson, explicó que los episodios están filmados, pero, advirtió que aún quedaba trabajo por hacer, relacionado con la postproducción. Es así como la segunda parte de la quinta temporada puede que no llegue antes de navidad.

Mediante su cuenta de Twitter, escribió que la serie protagonizada por Tom Ellis para Netflix aún no tiene fecha de estreno, pero destacó que no llegará en el mes de diciembre:

Realmente no sé cuánto tiempo llevará, pero creo que todos deberían estar preparados para tomar más de lo que esperan. La postproducción es mucho trabajo y lleva tiempo (no llegará en diciembre)

Es probable que con los retratos que hubo, y aún afectan las producciones, por la pandemia de coronavirus, la llegada de los nuevos capítulos de Lucifer, protagonizada por Tom Ellis para Netflix, lleguen hasta el mes de enero de 2021.

Tom Ellis seguirá personificando a Lucifer por una sexta y última temporada, la cual ya también se encuentra en producción, siguiendo todas las medidas anti contagio de Covid-19, enfermedad producto de la pandemia de coronavirus.