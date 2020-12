Tom Ellis tiene otro trabajo además de ser actor

Aunque se separó de las madres de sus hijas y se casó nuevamente con Meaghan Oppenheimer, Tom Ellis es muy cercano con sus hijas y así lo demuestra a través de sus redes sociales.

Cada vez que tiene la oportunidad, el actor comparte en su cuenta de Instagram fotografías de sus pequeñas acompañadas con tiernos mensajes. Y es precisamente en las redes sociales, en las que el protagonista de Lucifer ha dejado en evidencia que además de pasar tiempo libre con sus pequeñas, cuando puede lleva a Marnie Mae y Elsie al set de grabación.

Y aunque suele compartir más fotografías y videos junto a sus dos hijas menores, el actor también se muestra a menudo con Nora Ellis.

Tom Ellis tiene que compartir su tiempo entre su trabajo como actor y sus cuatro mujeres: sus tres hija y su esposa Meaghan Oppenheimer, de quien también se muestra profundamente enamorado en redes sociales.

La esposa del flamante Lucifer tiene 34 años, nació en Oklahoma, Estados Unidos, estudió artes en su estado natal, pero se mudó a Los Ángeles para abrirse camino como guionista en el lugar donde surgen las ideas de un gran número de películas, series y contenidos audiovisuales que se consumen en todo el mundo.

En 2015, Meaghan Oppenheimer firmó su primer guion para la comedia romántica We are you friends, protagonizada por Zac Efron, Wes Bentley y Emily Ratajkowski. Después de esa primera producción, la esposa de Tom Ellis se incorporó al equipo de guionistas de Fear The Walking Dead, seriado para el que escribió el episodio Not fade Away: la creación de Broken, el cual nunca salió a la luz.