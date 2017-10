El famoso músico se encontraba inconsciente y sin respirar cuando fue encontrado, pero posteriormente los médicos del hospital UCLA de Santa Mónica lograron que recobrara el pulso. Fue internado en gravísimo estado y tras darse a conocer la noticia de su muerte en numerosos medios internacionales, la Policía de Los Ángeles desmintió su deceso.

Petty es una figura fundamental del rock norteamericano gracias a memorables discos como Tom Petty & the Heartbreakers (1976), Damn the Torpedoes (1979), Full Moon Fever (1989) o Wildflowers (1994). También formó parte del supergrupo The Traveling Wilburys junto con Bob Dylan, George Harrison y Jeff Lynne.

El reconocido artista recibió este año el galardón como Persona del Año de la Academia de la Grabación como parte de los actos previos a los premios Grammy.

Además, se encontraba de gira para celebrar los 40 años de su carrera junto a la banda de acompañamiento The Heartbreakers. La gira comenzó el 20 de abril en Oklahoma (EE.UU.) y recientemente había pasado por el festival Kaaboo de San Diego y por el legendario Hollywood Bowl de Los Ángeles, donde actuó durante tres noches en septiembre.

Apenas se supo la falsa noticia de su muerte, sus seguidores expresaron su dolor en las redes, al igual que varios artistas y compañeros de ruta. “Fue un gran intérprete, un amigo, y nunca lo olvidaré”, dijo Bob Dylan.