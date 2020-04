Toma El Malón: incendiaron una casilla en una disputa por terreno

Minutos más tarde, se hicieron presentes en la misma unidad policial los jóvenes denunciados por los daños, quienes presentaron una contradenuncia, argumentado que ellos serían los legítimos usurpadores del lugar, dado que en realidad se trata de una ocupación ilegal. Según manifestaron a los efectivos, no habían podido edificar en el lugar, y por lo tanto la mujer lo había ocupado al encontrarlo vacío, por lo que habían procedido a “limpiar” el lugar, con intenciones de reclamarlo.

A pesar de que el incendio convocó a personal de Bomberos, no se registraron heridos ni pérdidas mayores, dado que la precaria vivienda se encontraba deshabitada y no habrían pertenencias dentro al momento del hecho. Además, el comisario se encargó de desmentir la versión que apuntaba a una serie de amenazas e incluso una presunta herida de gravedad hacia la mujer. "No manifestaron nada más que el incendio y la disputa en las respectivas denuncias", aseguró Queupán".

Por el momento y debido a la complejidad de la disputa, la Policía dio intervención a Fiscalía, quienes se encargarán de la situación, dadas las circunstancias de la usurpación.

Por otra parte, vecinos del lugar manifestaron al medio local Centenario Digital que en la toma se registran frecuentemente robos, amenazas, y peleas por la venta ilegítima de los terrenos a través de las redes sociales.

