Toto Salvio: "de boquilla y en casa todos somos guapos"

Luego de la final disputada entre Boca y Banfield en San Juan por la Copa Diego Armando Maradona donde los representantes de La Bombonera, Eduardo Toto Salvio, dio declaraciones haciendo referencia a lo que es Boca hoy en día y a muchos no les agradaron las palabras escogidas por el volante para hacer referencia al buen nivel del club .

Chicho Serna, ex jugador de Boca quien criticó al Toto Salvio.

"Lo grave de lo que dice Salvio es que quiere decir que antes le jugaron con miedo. Y si eso sentían, voy más allá: ¿qué habrán sentido jugando una semifinal? puede ser que el Toto Salvio sea un crack jugando en Europa, pero no puede decir esas cosas. No puede decirlas ni sentirlas. Porque es peor todavía", manifestó el Chicho Serna en las pantallas de ESPN.

De inmediato y aunque no haya hecho alguna etiqueta o haya nombrado a alguien directamente, el Toto Salvio respondó rápidamente en redes y lanzó lo siguiente “Yo nací en un barrio muy pero muy humilde. Me crié jugando al fútbol en la calle y en el fútbol no sé lo que es el miedo. Yo elegí venir a Boca porque AMO a Boca. De boquilla y en casa somos todos guapos”.