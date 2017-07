Toto Suar sufre por Araceli y casi ni la ve a Siciliani

Además, opinó sobre los audios que transcendieron en los que se escucha a Araceli discutir con una productora de Los ricos no piden permiso por las condiciones de trabajo. “Me enteré sobre los audios, pero creo que responden a un momento de la privacidad, con una reacción que puede tener cualquier persona”, dijo en Agarrate Catalina, y consideró que “es una lástima que haya salido eso a la luz, pero no es nada malo”, al tiempo que admitió: “A mí me mata ver sufrir a mi mamá, ¿a quién no?”.

Por otro lado, al hablar de su relación con la última pareja de su padre fue contundente: “Con Griselda Siciliani tengo una relación correcta. Es la madre de mi hermana y prácticamente no nos vemos, pero es correcta porque pasa por mi hermana nuestra relación”.