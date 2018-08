El delegado gremial de la planta, Pablo Sosa, aseguró que a los 22 trabajadores que se desempeñaban en el comedor de la planta -mediante la empresa JAS Servicios SRL- los echaron y aún aguardan para cobrar la indemnización.

"Estamos cada vez más indignados porque vemos que en vez de mejorar estamos cada vez peor", señaló Sosa quien detalló "no tenemos comedor, no tenemos transporte, no tenemos en qué ir a trabajar".

El corte se extendió en forma intermitente por cinco horas. Según adelantaron el próximo lunes podría retomarse la protesta. A las 10 de la mañana de ese día se llevará a cabo una asamblea.

LEÉ MÁS

La PIAP sigue sin funcionar y exigen estabilidad laboral

Los trabajadores de la PIAP se manifestaron en Casa de Gobierno