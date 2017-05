"Se cree dueño del hospital", dijo una enfermera. "No me gusta cruzarme con un femicida", expresó otro empleado. "Odia a las mujeres. A su esposa le decía Chochán", dijo una empleada de limpieza. Un camillero agregó: "Cuando llegó dio otro nombre, es un impostor".

Estas denuncias se suman a otras efectuadas por una médica y una enfermera.

El episodio con la médica fue en septiembre de 2016 cuando la profesional vio que Barreda se iba del hospital sin tener el alta y trató de retenerlo. "Está descalzo, desabrigado. ¿No le parece que lo mejor es que vuelva a acostarse en su habitación?", le dijo la doctora, a lo que Barreda respondió: "¿Y si mejor le doy un escopetazo en la cabeza?". La médica lo amenazó con llamar a un custodio, pero no hizo falta. Barreda se calmó.

Sin embargo, ese suceso escandaloso no fue el único que protagonizó el tristemente célebre dentista que el 15 de noviembre de 1992 mató a su familia en su casa de La Plata. El 10 de mayo pasado una enfermera acusó al femicida de haberla amenazado. "Fui agredida por Ricardo Barreda verbalmente. Este señor me impedía salir de la habitación mientras me amenazaba, me dijo que me tenía en la mira y me la tenía jurada", denunció. Su relato quedó registrado en el acta de novedades del hospital.