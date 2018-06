"Salimos hoy de una reunión con el director de Transporte municipal (Mauro Espinosa) porque nos sentimos perjudicados porque transportes ilegales, que no están habilitados en la ciudad de Neuquén para llevar chicos a los paseos, están haciendo nuestra actividad porque la de ellos debe haber caído con el tema del petróleo", comentó a LM Neuquén Estiben Rovere, uno de los titulares de transportes escolares de la ciudad.

Dijo que si bien fueron a apoyar los controles que comenzó a hacer el municipio le hicieron saber que se sienten desprotegidos. "Vemos que nuestra actividad decae y el municipio tiene que regular porque hay una ordenanza 12416, no tratar de buscar una solución", agregó.

Entre otras falencias, dijo que no cuentan con la franja en el vehículo con la leyenda "escolares" en tamaño visible, tal como está contemplado por la ordenanza.

"La ley es pareja para todos, si vas a llevar escolares, tenés que ser escolares, sino se desvirtúa nuestro trabajo", sostuvo Rovere.

E indicó: "El papá con mucho esfuerzo es el que paga para que su hijo vaya a una salida y lo van a llevar en uno de dudosa procedencia de habilitaciones que no están regidas por el municipio, que en caso de un accidente veremos que seguro lo paga y que no hay una relación contractual con la escuela. No es el CPE el que paga la salida sino el papá, y la escuela por desidia por conveniencia o lo que sea, lo sube a un colectivo que no está apto para hacer la actividad".

Por su parte el director de Transporte de la Municipalidad, Mauro Espinosa, corroboró a este medio que "hay vehículos en Neuquén que están ejerciendo la actividad sin tener habilitación municipal".

Al tiempo que aseguró: "Vamos a intimar a esos transportistas a que se regularicen con el municipio de la ciudad de Neuquén y para eso van a tener que tener una habilitación municipal".

Estimó que de unos 120 vehículos que migraron de la actividad petrolera, la mitad podría haberlo hecho a al rubro escolar y resto a la actividad provincial o nacional.

"Todos buscan el más barato, mejores prestaciones, pero los directivos van a tener que contratar los colectivos que estén dentro del listado oficial de la municipalidad de Neuquén no de los que tengan habilitación provincial, sino hacen una actividad de un servicio del que no están habilitados", dijo el funcionario quien aseguró que esta reglamentarán la ordenanza en cuestión.

