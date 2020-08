Transportistas se movilizaron en busca de ayuda económica

Transportistas privados de la ciudad se reunieron en la Plaza de las Banderas, desde donde salieron en caravana con sus vehículos hacia Casa de Gobierno en reclamo de respuestas para sus pedidos de ayuda . Denuncian que la actividad se encuentra parada por culpa de la pandemia y no han sido escuchados por las autoridades provinciales.

Pablo Piscicelli, referente de los transportistas autoconvocados dialogó al respecto con LU5: "Nos reunimos con Ministros y con el Gobernador donde nos pidieron planillas y balances económicos, pero no tuvimos respuesta".

Por esta razón, los transportistas tomaron la decisión de marchar: "Nos vamos a quedar apostados en Casa de Gobierno hasta tener una respuesta favorable a nuestro sector".

La solicitud hacia el Poder Ejecutivo es clara: "Estamos reclamando que suba el cupo del DIADEP, los meses de gracia pospandemia y que nos bajen la tasa de interés del Banco Provincia (BPN)".

Esta última solicitud apareja una molestia previa del sector con las autoridades: "Nos dijeron que habían creado una línea de créditos bancarios especial para nosotros, pero es mentira porque ese plan existe desde marzo".

Además de la caravana, apuestan a que la intervención en la Casa de Gobierno hará que los dirigentes escuchen, aunque no están dispuestos a bajar los brazos fácilmente: "Si me sacan volveré mañana, pero me voy a quedar con todos mis colegas hasta tener respuestas".

Si bien no cuentan con apoyo por parte de las autoridades provinciales, sí cuentan con el de sus compañeros del interior de la provincia: "La gente de San Martín, Zapala y Cutral Co están tomando las mismas medidas en apoyo a nuestra situación", aseguró el referente.

Por lo pronto, la delicada situación del sector se ve reflejada en 140 empresas, de las cuales 101 necesitan "urgente una ayuda" y, según les comunicaron las autoridades "solo 25 pueden acceder a créditos bancarios".