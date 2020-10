Tras el escándalo, Conti le mandó un mensaje lleno de amor a Capristo

Días atrás, Ximena Capristo aseguró que su marido no iba a hablar sobre los chats que ella le encontró en los que coquetaba con otra mujer. "Él no va a hablar porque no tiene huevos. Ojalá salga y diga que metió la pata. Pero no lo va a hacer, muere con las botas puestas", lanzó.

Lo cierto es que horas después de que Ximena Capristo mostrara los chats, la panelista de Bendita Vicky Braier (conocida en las redes sociales como @juariu) lanzó la idea de que Silvina Luna sería la tercera en discordia.

https://twitter.com/juariuok/status/1316034029637038082 Yo no quiero decir nada pero saben quien es Géminis con asciéndete en leo? Silvina luna pic.twitter.com/hhLOdmjGXK — juariu (@juariuok) October 13, 2020

La relación que hizo la periodista fue porque, en unos de las conversaciones que mostró Capristo, una mujer le cuenta a Gustavo Conti que es de "Géminis con ascendente en Leo". "La actual" subraya Ximena, dando a entender que se trata de la actual amante del padre de su hijo. "Igual te juro que sos única, seas del signo que seas. Sos muy linda", le responde Conti a la mujer del chat, que según Braier es Silvina Luna.