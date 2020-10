El conmovedor el mensaje de Lio Pecoraro tras comenzar el tratamiento contra la leucemia

Tras aquella inesperada confesión, Lio Pecoraro no dejó de recibir muestras de amor de la gente que lo quiere. Mensajes de apoyo y de aliento colmaron sus redes y su teléfono. Por eso, decidió enviarle un audio a su compañera del programa Todas las tardes, Maju Lozano, para que ella lo compartiera con los televidentes.

Lío Pecoraro contó que sufre leucemia

“Hola Maju, hola compañeras, hola compañeros de programa, hola público. Aquí estoy, internado, habiendo ya iniciado el tratamiento para mi afección, que es la leucemia promielocítica. Estoy muy bien atendido, quiero agradecer a todo el personal del Hospital de Clínicas y destacar la labor, la contención, el profesionalismo, la calidad y la calidez humana que tiene toda la gente que trabaja acá, poniendo el hombro para que la gente que viene a atenderse pueda salir adelante”, comenzó diciendo Pecoraro.

Luego el periodista detalló cómo es el tratamiento que enfrenta. “Este tratamiento consta de tres etapas. Una es la inducción, otra es la consolidación y otra es el mantenimiento. Algo que van a poder explicar muchísimo mejor los doctores, no solamente que me atienden acá sino mi equipo médico personal que me ayudó al diagnóstico”, continuó diciendo.

“Quiero agradecer a la gente de hematología, a la doctora Francisca Rojas y a la doctora Sofía, jefa de la planta de donde yo estoy ubicado en el piso número once del Hospital de Clínicas. Y de allí para arriba, para abajo y para los costados, a todo el personal nuevamente”, añadió agradecido.

Para despedirse Lio Pecoraro expresó, “les mando un beso grande. Esta es una primera etapa. Y como dije, está decretadísimo: he decretado que voy a vencer, voy a salir adelante. Y que muy pronto vamos a poder volver a compartir este programa que tanto amamos. Gracias por el cariño de todos. A ustedes, al público, al canal por bancarme, a la productora y a todos los que me están mandando mensajes para salir y para darle para adelante. Muchas gracias”, se despidió.