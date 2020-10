¿Silvina Luna es la tercera en discordia entre Capristo-Conti?

"Yo no quiero decir nada, pero saben quién es de Gémenis con ascendente en libra? Silvina Luna", escribió la Juariu en sus redes sociales, replicando la captura de pantalla que había publicado Capristo en su Instagram con la frase: “¡Idiotas! Hagan las cosas bien, borren todo. ¡La mentira tiene patas cortas! Buenas noches".

"Años que me callo, me aburro. Uno se termina enterando de todo", había escrito Capristo en sus historias de Instagram al mostrar los polémicos chats que luego borró.

https://twitter.com/juariuok/status/1316034029637038082 Yo no quiero decir nada pero saben quien es Géminis con asciéndete en leo? Silvina luna pic.twitter.com/hhLOdmjGXK — juariu (@juariuok) October 13, 2020

“Te apapaché, me tomo un avión. Lo robo, no me importa nada. O me lo tomo yo. Cuando me rajen”, le dijo a Conti una de las mujeres y Capristo aseguró: “Años que te rajo y no te vas. En estos textos que recibí ella le dice que van a vivir de la caza y la pesca. Qué buen chiste”.

“La pregunta no es quién va a dejarme. La pregunta es quién va a detenerme. Buenas noches", posteó Capristo, una vez desatado el escándalo. Los internautas opinaron sobre los mensajes y la chance de que fuera Silvina Luna la tercera en discordia, y mostraron la foto similar que tiene Luna en su Instagram con la que usa de perfil la mujer con la que chatea Conti de manera muy cariñosa.