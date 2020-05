Tras la advertencia, comienzan las multas en comercios que no cumplan el protocolo

“Hoy continuaremos con las inspecciones y en caso de detectar alguna reincidencia se los va a infraccionar porque ya obtuvieron la advertencia en el día de ayer. Seremos muy rigurosos con los controles”, dijo Cagol en diálogo con LU5.

La funcionaria sostuvo que “a los reincidentes se le aplicará la Infracción que determinará el Tribunal de Faltas, pero apelando a que se subsane si no se procederá a la clausura de comercio”. Además, indicó que los procedimientos, que se realizaron sobre todo en el microcentro, no registraron comercios cuyos rubros que no estuvieran autorizados para retomar la actividad.

Cagol aseguró que el rubro que se ajustó a las medidas estrictas del protocolo de seguridad e higiene, con turnos previos, fue el de las peluquerías. En tanto los que Iniciaban la venta de retiro en el local, se encontraron con varias situaciones irregulares en relación al horario.

“Algunos estaban abiertos por la entregando pedidos; en otros, la gente se acercaba sin pedido previo y no está autorizada la venta en el momento. Recordamos a los vecinos que las compras se pueden hacer a través de plataforma online o venta telefónica y solo retiro en el local”, explicó tras indicar que varias personas manifestaron la intención de comprar el en el momento.

“Los dueños de los comercios tienen conocimiento sobre el protocolo. Hubo mucho movimiento por la mañana y la gente se acercó, pretendían comprar y los ponían en una situación incómoda. Estos comercios tienen autorizada entrega a domicilio, pueden hacer la modalidad de delivery”, aclaró.

Cagol dijo que los rubros más convocantes fueron los de bazar y librería, sobre todo de quienes pretendían compara en el lugar.

La funcionaria recordó que los comercios habilitados deben disponer de una mesa o mostrador previo al ingreso al local para poder hacer la entrega del cliente, sumado a la higiene y cuidados correspondientes.

