Tras la polémica en Mari Menuco, ¿se puede llevar mascotas al río?

La ola de calor empujó a miles de neuquinos a los ríos y lagos de la región y muchos quisieron disfrutar del agua con sus mascotas , lo que generó una polémica este domingo en Mari Menuco y reanimó el debate de sí se puede o no llevar perros a estos espacios.

"Esto nos genera muchos problemas. Hasta ahora tenemos seis personas mordidas por perros en esa zona, pero además se genera un inconveniente porque hacen sus necesidades. A pesar de todo esto tuvimos estas situaciones, apostamos a las tarea de concientizar, ya que quienes no cumplan puede sufrir una multa", agregó.

La ordenanza 13.163 es la que prohíbe el ingreso de perros en época estival a los balnearios y fue sancionada en diciembre de 2014, pero publicada en el Boletín Oficial en enero del 2015.

Para la legislación no hay excepciones, ya que “incumbe a perros cualquiera sea su estructura física, aunque lleven puesto bozal y correa, y que el dueño porte una bolsa para recoger las heces”.

El fundamento de la restricción se basa en el riesgo sanitario que implica por la contaminación fecal y en el peligro de mordeduras a niños pequeños y ancianos. La prohibición del ingreso de perros se debe a que muchos propietarios no son responsables de sus mascotas y por este motivo es que se producen accidentes de mordeduras y otro tipo de inconvenientes.

Así, no está permitido pasear a las mascotas en el Río Grande, el Albino Cotro (Balneario Municipal), el Sandra Canale (Gatica) y el Valentina Sur. Sin embargo, es posible llevar a los perros a la isla 132, donde se encuentra el Paseo de la Costa, ya que ese espacio no cuenta con guardavidas y no está habilitado para bañarse.

Embed

Andrea Ferracioli, subsecretaria de Ciudad Saludable de la Municipalidad, explicó a LM Neuquén que la normativa fue sancionada años atrás y a partir de algunos riesgos que suponía la actitud irresponsable de algunos cuidadores de perros, que llevaban a sus mascotas y las dejaban sueltas a orillas del río, lo que conllevaba riesgos de peleas entre perros y otros accidentes.

La funcionaria aseguró que, en líneas generales, los vecinos son conscientes de esta prohibición y evitan llevar a los animales a las zonas donde está permitido bañarse. Sin embargo, aún son muchos los que pasean a sus animales sin el collar, la correa y la bolsita para desechos que exigen las normativas locales.

“Juntar los desechos del animal es necesario por una cuestión de salud pública”, dijo y aclaró: “Llevarlos con collar y correa es importante, en primer lugar, por la seguridad del perro, que puede pelearse con otro animal o cruzar la calle en un descuido y ser atropellado”. A su vez, aclaró que “no a todas las personas les gustan los animales, y es necesario respetar a toda la ciudadanía”.

Desde enero, esta oficina, que depende de la Secretaría de Ciudadanía de la Municipalidad, llevará adelante una campaña de concientización para educar a los vecinos en la importancia de llevar a los perros con collar, correa y una bolsita para juntar sus heces. Los inspectores estarán primero en Parque Norte y pasarán los siguientes quince días en el Paseo de la Costa, ya que estos son los dos espacios más elegidos por los neuquinos para pasear a sus mascotas.

Calor (5).JPG

Una vez que finalice esta campaña, desde el gobierno local comenzarán a aplicar multas a los vecinos que paseen con sus perros sueltos o no levanten los desechos de sus animales. Según el artículo 108 del Código de Faltas, los que violen las normativas tendrán que pagar una multa de entre 700 y 7000 pesos, según la gravedad del caso.

Sin embargo, Ferracioli aclaró que la medida no tiene un espíritu recaudatorio, sino que busca generar un cambio de actitud para resguardar la salud pública y la seguridad de los animales. Aunque la normativa también exige el uso de bozal para algunas razas, la funcionaria aclaró que su uso quedará a criterio de cada cuidador y en caso de que su mascota esté o no en estado de agresividad.