Tras la tormenta, Picún Leufú estuvo 25 horas sin luz

Cristian Melgarejo, un vecino de la localidad, explicó en declaraciones a LU5 ayer el pueblo sufrió de las altas temperaturas "sin la posibilidad de bombearle agua a nuestros animales, y con las heladeras y freezers descongelados".

"Se nos echaron a perder los medicamentos", indicó el vecino de Picún, que afirmó que en un principio temieron que la falta del servicio eléctrico se extendieron por mucho más tiempo: "El sábado a la noche, cuando sucedió, esto me comuniqué con el jefe del EPEN de acá y me manifestó que no tenía personal para solucionar el problema y que estimaba que podrían tardar varios días en solucionarlo porque encima el problema ocurrió el fin de semana".

"Gracias a Dios ayer se restablecieron el servicio a última hora, pero ahora nos gustaría saber si se puede solucionar el tema de que el EPEN tenga el personal suficiente para estos casos", aseguró Melgarejo, que reclamó: "Cada vez que pasa esto tienen que traer gente de otras ciudades, pasan las horas y todo se hace más difícil".

LEÉ MÁS

Una fuerte tormenta azotó a Rincón y causó problemas en la calles