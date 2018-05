Tras los rumores, Jesica Cirio habló sobre su salud

Cirio realizó una consulta médica porque "tenía dolores en el pecho" y, tras los estudios, dijo a Teleshow que le encontraron una hernia.

"Me fui a hacer ese chequeo como me hice mil estudios. Es mentira que me internaron. No me explotó una lola, es totalmente absurdo", explicó la esposa de Martín Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora.

Embed Las versiones que están circulando son falsas! Estoy super bien, gracias por preocuparse ❤️ — Jesica Cirio (@jescirio) 11 de mayo de 2018

"Me hice un control normal, como una mamá que se tiene que hacer todos los chequeos, de sangre y de todo, para ver si todo está bien. Nada más", aclaró la modelo, quien el 5 de noviembre pasado dio a luz a Chloé.

jesica-cirio mama chloe

También desmintió la noticia en su visita a Telefé, donde participó del programa Pampita On Line junto a su pequeña hija.

Embed

LEÉ MÁS

Jesica Cirio sufrió una inesperada emergencia médica