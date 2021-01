Sofi morandi se hisopo en Neuquen.jpg

Minutos después, y con resultado en la mano, la joven reveló que estaba libre de coronavirus. “Negativo paaaa. Que mejor regalo que cumple que tener salud, weeee”, agregó la ex campeona del Bailando.

Sofi morandi se hisopo en Neuquen 2.jpg

Tanto Villa La Angostura como San Martín de los Andes son dos de las localidades neuquinas que más contagios han registrado en los últimos días. En esta última, se informó que hay al menos más de 1000 casos activos y hasta el intendente de la ciudad, Carlos Saloniti, tuvo que ser aislado por haber estado en contacto con un caso positivo.

Sofi Morandi llegó a la cordillera neuquina el pasado fin de semana, y desde ese momento, posteó una infinidad de fotos con los bellos paisajes de la provincia y las diferentes actividades que están haciendo con sus amigos, que incluyeron rafting, parapente y canopi, en donde terminó protagonizando un blooper.

“Acabo de pelar teta en un canopy. Hermoso story time”, escribió la influencer y actriz neuquina junto con una foto mostrando el momento exacto en que queda con el pecho al descubierto mientras se desliza boca abajo por el riel.

sofia morandi (1).jpg

Sofi Morandi -Villa La Angostura - Canopy - topless

"En un momento había que hacer una pirueta y yo lo di todo. Caí con los brazos para atrás y en un momento escucho: '¡Las tetas! ¡Las tetas!'", recordó sobre el momento en las redes sociales.

Sofi Morandi - parapente en Chapelco 2

"Gracias @libellestetica por dejármelas divinas para la señora pachamama", escribió Morandi junto a la postal aprovechando el episodio para hacer un chivo publicitario del centro donde se operó las lolas.

Reencuentro de influencers

Sofi y Lucas se reencontraron el pasado sábado en el aeropuerto de Neuquén, y la actriz se terminó emocionando, dado que no sabía que su amigo llegaría a la ciudad. Es que ella tenía planeado un viaje a la cordillera junto a su manager -Vanesa Pellizzeri- y otra amiga, pero no incluía en sus planes al ex participante del Cantando.

“No lo puedo creer. Me trajeron una sorpresa. Venían Vane y Luchi y miren quién llegó de sorpresa”, se la escucha decir a la joven eufórica, para luego enfocar al comediante.

Sofi Morandi se reencuentra con Lucas Spadafora Sofi Morandi se reencuentra con Lucas Spadafora

“Bienvenidos a Neuquén”, agregó, y luego compartió un video de Pellizzeri, en el que se muestra a todo el grupo bailando en las afueras del aeropuerto, mientras corean la frase: “Vamos al sur”. Ese posteo fue acompañado por las etiquetas: “Yendo, San Martín de los Andes”.