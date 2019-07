Tremenda escena: el desconsuelo de Diosito al enterarse que mataron a su novia "La Mecha"

Karina (Cumelén Sanz) fue a visitar a Diosito ( Nicolás Furtado) y se peleó con él porque sentía que no estaba lo suficientemente enamorado de ella. "Tenés que sacarte a 'La Mecha' de la cabeza, te estás cagando la vida", le dice ella. "No hablés porque no sabés. Estuve pensando que nosotros no vamos a poder seguir así, sos buena vida pero no te quiero joder... si la Mecha vuelve...", le respondió él. "No va a volver, grabateló", contesta ella en forma contundente. Esas palabras encendieron calaron fuerte en Diosito que tras discutir con la morocha, fue a enfrentar a su hermano Mario (Claudio Rissi).