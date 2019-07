“Al principio creía que me iba a morir, que me cortaban la pierna… Y no ha pasado nada. Pero en ese tiempo pensaba: si me muero dentro de tres meses, ¿puedo hacerlo tranquilo? ¿He respetado a la gente que me rodea y que me quiere? ¿He sido fiel a mis principios?”, contó el actor a la Revista Cocktail. En este contexto, Monte reveló que la enfermedad lo ayudó a cambiar su visión con respecto a la vida. “Me ha llevado a disfrutar del momento y a que no haya nada que me quite el buen humor”, agregó el actor de 44 años.