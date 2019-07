Nico Furtado fue a lo de Susana y le enseñó a hablar como Diosito

Todo comenzó cuando Furtado destacaba el equipo de trabajo de El Marginal. "Se nota, por toda esa cosa…. Por ejemplo, la relación que vos tenés con tu hermano (Claudio Rissi). Por más que estén todo el día: 'pelotudo', 'puto'…", dijo Susana.

"¿Qué dijiste que se escuchó?", le preguntó Furtado con picardía. "No, lo dije despacio", se defendió Susana. "Yo escuché, 'pelotudo'", le retrucó el actor. "¿Salió? Bueno, no. ¡Ay, no quiero! Pero es que es así… Igual, se nota que se aman. Eso es increíble", dijo Susana para zafar de la situación.

Fue ahí, cuando, detrás de cámara, la producción del programa le mostró un cartel y Susana lo leyó con alguna dificultad: "¿Qué dice? Enseñame a hablar como Diosito…", lanzó y enseguida se corrigió: "No, yo sé hablar como Diosito".

"A ver…", a desafió Furtado. "Pero no sé… ¡Qué se yo! '¡Qué te pasa!'", se animó a decir la diva, imitando el tono del personaje. "Decime: 'Esto parece una villa, Marito'", le indicó su invitado y, divertida, repitió.

"Bastante bien", celebró el actor y la invitó a hacer una breve improvisación. "Yo te digo: 'Esto parece una villa, Marito'. Y vos me contestás: 'Esto es una villa, Diosito'. Pero toda seria, como hace Claudio Rissi".

Susana aceptó el desafío. Y no solo se lució haciendo el personaje, sino que además remató el diálogo agregando una línea: "¡Este es más boludo!".